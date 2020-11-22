Денис Черышев, который всегда говорил о нежелании играть в РПЛ, может все же оказаться в России.
Fichajes утверждает, что Денис хочет завершить карьеру в клубе, где выступал его отец. Дмитрий Черышев согласен и уже приступил к переговорам с боссами «Динамо», рассчитывая завершить сделку летом. «Валенсия» не против отпустить полузащитника, чей контракт действует до лета 2022-го, за небольшую сумму.
Правда, журналисты «СЭ» уже опровергли информацию об интересе «Динамо»: бело-голубые рассчитывают на Даниилу Лесовому, который в этом сезоне оформил 6+3.
- Черышев провел в Примере-2020/21 4 матча и отметился одним ассистом.
- Денис вырос в академии «Реала». Позже он выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».