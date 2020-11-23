Матч 15-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» мог трагически закончиться для бразильского полузащитника гостей Жоаозиньо.
В конце первого тайма футболист «Сочи» в верховой борьбе столкнулся головами с Бактиёром Зайнутдиновым и упал на газон без сознания. К Жоаозиньо мгновенно подбежали игроки обеих команд и медики, последние оказали ему своевременную помощь и привели в чувства. Футболист покинул поле самостоятельно и даже продолжил игру.
Трансферы
Дембеле в «МЮ» вместо Санчо, первый новичок Моуринью, 22 млн евро за Влашича. Трансферы и слухи дня
- Матч завершился вничью – 1:1.
- В 2016 году Жоаозиньо получил гражданство РФ, но так ни разу и не был вызван в сборную России.
Чемпионат России
«Краснодар» проводит Гранквиста и Жоаозиньо грандиозным рисунком травы на поле в последнем их матче
Чемпионат России
9 фото красотки из Краснодара, которой посвящает голы Жоаозиньо