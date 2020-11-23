Матч 15-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» мог трагически закончиться для бразильского полузащитника гостей Жоаозиньо.

В конце первого тайма футболист «Сочи» в верховой борьбе столкнулся головами с Бактиёром Зайнутдиновым и упал на газон без сознания. К Жоаозиньо мгновенно подбежали игроки обеих команд и медики, последние оказали ему своевременную помощь и привели в чувства. Футболист покинул поле самостоятельно и даже продолжил игру.