Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев выбыл минимум на 3 месяца из-за проблем с коленом.
По данным Ивана Карпова, футболисту потребуется блокада колена, операция в ближайшее время состоится в Риме. Такми образом, Соболев не сможет выйти на поле вплоть до рестарта сезона Тинькофф РПЛ, который намечен на март.
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- На счету Соболева 6 голов и 2 ассиста в 13 матчах сезона во всех турнирах.
- 23-летний форвард перебрался в Москву из «Крыльев Советов» прошедшим летом за 4,5 млн евро.
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