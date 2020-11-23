Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев выбыл минимум на 3 месяца из-за проблем с коленом.

По данным Ивана Карпова, футболисту потребуется блокада колена, операция в ближайшее время состоится в Риме. Такми образом, Соболев не сможет выйти на поле вплоть до рестарта сезона Тинькофф РПЛ, который намечен на март.