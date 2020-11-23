Следственный департамент МВД России заинтересовался ставками на российский футбол и допросил двоих арбитров.
Телеграм-канал Baza сообщает, что подозрительные матчи прошли в сезоне-2018/19, их судили Максим Матюнин и Антон Качанов. Арбитры прошли допрос и пока находятся в статусе свидетелей, но, скорее всего, вскоре против них будет возбуждено уголовное дело.
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Также сообщается, что в истории замешан исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян, отстраненный на два года за ставки.
- «Чайка» выступает в ФНЛ и идет на 12-м месте после 23 туров.
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