Телеграм-канал Baza сообщает, что подозрительные матчи прошли в сезоне-2018/19, их судили Максим Матюнин и Антон Качанов. Арбитры прошли допрос и пока находятся в статусе свидетелей, но, скорее всего, вскоре против них будет возбуждено уголовное дело.