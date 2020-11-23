Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свою раннюю фразу о том, что никогда не перейдет в этот клуб.

– Часто цитируют твою фразу: «Я никогда не буду играть в «Спартаке», что-то такое. «Не представляю себя в красно-белой футболке»...

Чемпионат России «Поехал бы и за 1 млн евро». Кокорин – о срыве трансфера в «Рому» 20/11/2020 В 08:16

– Да, ну я не так говорил, что не представляю.

– Ну неважно.

– Ну да, что-то сказал, что не перейду.

– Меня всегда интересовало: когда футболист говорит такое, что у него происходит в голове?

– Присутствует в голове момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель. Это такая часть, как сейчас в боях. Они устраивают шоу, какие-то высказывания, специально друг друга психологически выводят из себя.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Со всеми ребятами отношения хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную, еще что-то. К клубу как таковому неприятия нет, просто есть соперничество, ты такой: я хочу их обыграть. И на этой волне, на эмоциях можешь чего-нибудь наговорить. Последствия такие могут быть.

– А когда ты сидишь в офисе «Спартака», ты эту фразу вспоминаешь свою?

– Да.

– И что происходит у тебя в голове?

– Ну я просто вспоминаю все свои те ситуации, насколько можно так подвести и сделать, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня, например, не зависит. Не в плане этого даже перехода, а в плане, не знаю, того же «Динамо». Когда я кричу, что я суперпатриот, хочу играть, а там тебе просто говорят, что нужно уйти. Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб, предан ему. Как будет, так будет, – сказал 29-летний Кокорин Нобелю Арустамяну. Его слова приводит Sports.ru.

«Спартак» объявил о переходе Кокорина 2 августа 2020 года.

Также Александр выступил за «Динамо», «Зенит», «Анжи» и «Сочи».

Чемпионат России Пиарщица Смолова и Кокорина – о Федоре в «Что было дальше?» и кокаине у жены Кержакова 30/10/2020 В 14:08