В начале 2010-х Александр Бубнов капитально перевернул аналитическую игру. Он старательно высчитывал ТТД, ставил двойки игрокам РПЛ, ссылался на Бескова и Лобановского, а еще доходчиво объяснял, почему Кюйт в тысячу раз лучше Кержакова. Бубнов опередил время: пока другие эксперты выдавали банальности, бывший защитник «Спартака» коршуном летал над русским футболом и подкреплял убийственные выводы цифрами.

Методы подсчета были спорными, зато Александр стабильно выдавал шоу: он стал таким популярным, что его каждый день форсил ВГИК, а Юрий Дудь еженедельно приглашал Бубнова в программу «Удар головой». Дошло до того, что самому жесткому аналитику страны пришлось нанимать менеджера – картавого гения хотели видеть на всех спортивных передачах и мероприятиях.

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Постепенно востребованность Бубнова испарилась. У него осталась некая база самых преданных фанатов, но в целом зрители устали от его ядерной подачи. К тому же Александра не вписали в форматы «Матч ТВ», а «СЭ» просто перестал его цитировать. В газете поверили Леониду Слуцкому, который уверен, что Бубнов хронически несет бред.

Александр Бубнов Фото: Other Agency

Периодически Бубнов зажигал как в лучшие годы (например, на ЧМ-2018 они с блогером Нечаем делали стримы для «Матча»), но в основном сидел в уютной студии Sportbox и разбирал матчи РПЛ для лояльной аудитории.

Очередной всплеск интереса к Александру случился летом 2020-го, когда журналисты «СЭ» сделали интервью с экс-вратарем Анзором Кавазашвили. Ветеран «Торпедо» и «Спартака» поведал, что Бубнов тронулся умом. Вот две самые характерные истории от Кавазашвили:

«Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» – «Привет, Сашенька. Как здоровье?» – «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» – «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе – вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку – вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...». Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» – «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!»

Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала – что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез». Мне все ясно стало».

На этом перфомансы Бубнова не закончились – вскоре он якобы снова позвонил Кавазашвили. «На второй день набрал. Голос – убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал – вытащи меня отсюда!» А я и правда казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» – «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!» Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» – «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано».

бубнов Фото: Other Agency

Разумеется, после таких сюжетов корреспонденты начали выяснять, что творится с футбольным медиакиллером. Самому Бубнову никто не дозвонился, а его жена саркастично пожелала Кавазашвили крепкого здоровья. Тогда Анзор начал извиняться, отказываться от собственных слов и сваливать вину на журналиста Константина Клещева – якобы это он тот самый друг Бубнова, сливший информацию о психозе.

Зато бывший приятель Александра Евгений Ловчев частично подтвердил: да, этот мужчина стал странноватым. «Мне говорили: «Сейчас все контакты через его жену. Он что-то не в себе». Я, откровенно говоря, искал Бубнова. Года два мы с ним точно не общались. После какой-то передачи выпили кофе, все было нормально. Хотя он раньше постоянно много говорил, а тогда особенно на разговор не шел. Слух про Бубнова, конечно, проверить надо. Если Анзор это рассказывает, наверное, эти вещи происходят. Кавазашвили не полоумный», – заверил Ловчев в разговоре с Чемпионат.com.

Затем авторы этого же сайта связались с Григорием Потаповым, шеф-редактором Sportbox. Раньше Бубнов появлялся там в кадре, а теперь на сайте выходит его текстовая аналитика. Так вот, Потапов убежден: любитель ТТД еще в полном порядке. «Александр Викторович – наш штатный сотрудник, он смотрит очень много матчей, анализирует и разбирает их. Да, с годами он немного изменился – стал менее агрессивным и жестким в оценках и комментариях, но Александр остается беспристрастным экспертом».

Один из сотрудников холдинга, в который входит и Sportbox, дал анонимный комментарий Eurosport.ru. Реплика получилась грустной, но честной: «То, что Бубнов сошел с ума – это если не 100-процентный бред, то максимально преувеличенный. Он абсолютно точно сам наговаривает колонки, ребята ему звонят. Просто уже очень низкий уровень аналитики, он выгорел. Это факт. И сайту он не нужен – его из уважения поддерживают и не увольняют. Кстати, все его контакты контролирует жена – очень трепетно следит».

Александр Бубнов Фото: Eurosport

Другие коллеги Бубнова тоже заметили: в целом он в адеквате, но вместо хлестких цифр отделывается стандартными фразами – уже без огня. Говорит тихо, изредка в речи мелькают непонятные формулировки, но до явных помутнений не доходит.

Скорее всего, Кавазашвили правда преувеличил масштабы безумия, а Бубнов действительно устал от внимания, ушел в тень и стал скучным. «Выгорел» – самое точное определение.

Что еще известно про здоровье Бубнова?

По Москве уже несколько лет гуляет инсайд, что Александр Викторович лечится от онкологии.

Это подтверждают некоторые его знакомые («Да, тяжело болеет»), а еще есть версия, что несколько лет назад Бубнов даже продал автомобиль – не хватало денег на терапию. Кроме того, на ютубе проскакивали записи коротких разговоров с Бубновым (голос очень печальный) и такие тревожные комментарии:

Неизвестно, какой точный диагноз у Александра (и поставлен ли он вообще), но ясно одно: живой и яркой аналитики Бубнова объективно не хватает. Будет здорово, если Александр наберется сил и когда-нибудь снова разбомбит РПЛ двойками. Судя по еврокубкам, чемпионат России точно заслужил эффектной казни от маэстро.

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