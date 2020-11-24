Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал о ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что игрокам уже несколько месяцев не платят зарплату.

«Сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный. Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые по сути бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.

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Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить все, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Все было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет.

Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее, полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться. Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры еще почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», – цитирует Килина «Чемпионат».

В последнем туре РПЛ «Тамбов» в гостях минимально уступил «Краснодару» (0:1).

Клуб занимает 14-е место в РПЛ, опережая «Ротор» из зоны вылета на 4 очка.

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