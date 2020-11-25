ЦСКА раскритиковал поведение и слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью на федеральном «Матч ТВ». В армейском клубе считают высказывания менеджера, который свалил ответственность за последние неудачи на игроков, неприемлимыми.
«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.
Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.
- Сборная России под руководством Черчесова не выигрывает на протяжении шести матчей.
- Команда подверглась критике после поражений в Лиге наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5), после которых упустила победу в группе.
- Кроме того, Россия опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2020.