Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова рэпера Василия Вакуленко (Басты), который рассказал об их конфликте в 2018 году.

«Скинули мне тут статью...Отвечаю по пунктам:

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1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для ФК «Ростов» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с ФК «Ростов», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЕМ» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине.

Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», – написал Валерий Георгиевич в инстаграме и прикрепил к посту фото прописки.

Карпин выступал против концерта Басты на домашнем стадионе «Ростова» из-за опасений повредить газон.

Концерт в итоге состоялся, его посетили 35 тысяч человек.

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