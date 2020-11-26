Популярный инстаграм-аккаунт о футболе 433 выложил видео с участием вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова – 40-летний голкипер потащил невероятный мяч в игре против «Краснодара».

Иностранные комментаторы восхитились, но не скиллами Сергея, а его сходством с президентом России Владимиром Путиным.

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Вот некоторые реакции:

«Владимир Путин, это ты?»

«Путин теперь вратарь?»

«На секунду показалось, что на воротах Путин».

«Владимир Путин на воротах. Вы бы тоже побоялись забить!»

«Краснодар» выиграл со счетом 1:0.

В начале десятых годов Рыжиков вызывался в сборную России.

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