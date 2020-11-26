Популярный инстаграм-аккаунт о футболе 433 выложил видео с участием вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова – 40-летний голкипер потащил невероятный мяч в игре против «Краснодара».

Иностранные комментаторы восхитились, но не скиллами Сергея, а его сходством с президентом России Владимиром Путиным.

Чемпионат России
Рыжиков рассказал, как «Рубин» предпочел его Буффону
18/09/2020 В 13:41

Вот некоторые реакции:

«Владимир Путин, это ты?»

«Путин теперь вратарь?»

«На секунду показалось, что на воротах Путин».

«Владимир Путин на воротах. Вы бы тоже побоялись забить!»

  • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
  • В начале десятых годов Рыжиков вызывался в сборную России.

Игрок «Тамбова» рассказал о финансовом бедствии клуба и бойкоте матча со «Спартаком»

Читай новости Eurosport в Viber

Трансферы
Санчо почти в «МЮ» за 120 млн евро, отступные Фати – 400 млн. Первые трансферы и слухи новой недели
03/08/2020 В 19:49
Чемпионат России
Агент Рыжикова: «Сергей мог перейти в «Барселону», мы много общались с Роселем»
29/06/2020 В 13:46