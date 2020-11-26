Бывший полузащитник «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте рассказал о жизни в России и водке, как любимом напитке русских.

«Эти ребята очень хотели меня пригласить, даже пришли в мой магазин одежды. Тогда я уже набрал несколько килограммов и сказал, что в этом нет смысла. Но они возвращались пять раз, и в итоге я подписал контракт.

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Владикавказ не идеальный город, он был разбитым. Даже если у тебя много денег, там нельзя жить очень комфортно.

Водка? Иногда мы ее пили. Она была просто основным продуктом, даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия», – цитирует Дренте rijnmond.nl.

Ройстону 33 года, сейчас он числится в любительском нидерландском клубе «Козаккен Бойз», за который не провел ни одного матча.

За «Аланию» Дренте сыграл 6 игр и забил 3 мяча. С 2007 по 2012 год он выступал за «Реал» и стал в его составе чемпионом Испании.

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