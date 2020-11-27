Полет самолета по фаллической траектории в знак поддержки форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в истории с эротическим видео может стоить руководству авиакомпании «Победа» работы.

По данным телеграм-канала Мутко против, Росавиация рассматривает вариант с отставкой верхушки авиакомпании, так как ее не устроило объяснение причины отклонения самолета от заданного курса. Ранее глава «Победы» заявил, что, «вероятно, таким образом пилоты поддержали Артема Дзюбу».

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При этом в телеграм-канале уточняется, что, судя по расшифровке переговоров, пилоты не слишком хотели поддерживать нападающего «Зенита» и даже поблагодарили диспетчеров, запретивших им рисовать фаллос в небе.

  • После появления в интернете интимного видео Дзюба был отстранен от матчей сборной России и лишен капитанской повязки в «Зените».
  • За футболиста вступились многие звезды шоу-бизнеса, а некоторые выразили поддержку в рукотворной форме.

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