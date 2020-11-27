В «Спартаке» прокомментировали слухи о скорой отставке гендиректора Шамиля Газизова, который якобы недоволен назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора.
«Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.
Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.
Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», – заявил в комментарии ТАСС глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.
- Также некоторые источники сообщали, что в совет директоров «Спартака» войдет Зарема Салихова – жена Леонида Федуна.
- «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.