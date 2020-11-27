В «Спартаке» прокомментировали слухи о скорой отставке гендиректора Шамиля Газизова, который якобы недоволен назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора.

«Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.

Чемпионат России
Кокорин прокомментировал фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»
23/11/2020 В 22:03

Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.

Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», – заявил в комментарии ТАСС глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

  • Также некоторые источники сообщали, что в совет директоров «Спартака» войдет Зарема Салихова – жена Леонида Федуна.
  • «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

Кокорин прокомментировал фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат России
Соболев перенесет операцию на колене. Он пропустит 3 месяца
23/11/2020 В 09:10
Чемпионат России
2 крутых гола в дерби. Зобнин опять положил «Динамо», а Скопинцев расчехлил пушку
21/11/2020 В 23:10