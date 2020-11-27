Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отъезд в Беларусь после разгромного поражения от «Зенита» со счетом 0:4.

«Мой детский тренер очень хорошую фразу когда-то сказал: «Горячее говно очень быстро остывает». Это, наверное, тот случай, когда ее можно применить.

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Да, так было, но это не оценка сиюминутного результата. Показалось, что перестали расти футболисты под моим началом, тогда надо делать какой-то вывод. Может быть, им нужен какой-то новый толчок или новые идеи, чтобы они выросли. Может, это позволило мне поменять схему и прийти с новыми идеями.

Отъезд в Минск после матча [с «Зенитом»] был изначально запланирован. Мы сразу после игры пообщались [с гендиректором ЦСКА] Романом Бабаевым, я сказал, что принимаю любое решение – привел доводы, почему так сделал, а вы принимаете решение.

После возвращения с Романом Юрьевичем [Бабаевым] и Евгением Ленноровичем [Гинером, президентом ЦСКА] мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно. Сказали: ты же остыл сейчас, как то говно, про которое сказал, а сейчас иди работать. За что я им, конечно, благодарен», – сообщил Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну на ютьюб-канале Nobel.

22 июня после разгрома от «Зенита» Виктор уехал в Минск, одну игру вместо него армейским клубом руководил старший тренер Сергей Овчинников.

ЦСКА выиграл первый круг чемпионата России-2020/21 и опережает занимающий второе место «Зенит» на одно очко.

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