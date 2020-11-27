Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отъезд в Беларусь после разгромного поражения от «Зенита» со счетом 0:4.
«Мой детский тренер очень хорошую фразу когда-то сказал: «Горячее говно очень быстро остывает». Это, наверное, тот случай, когда ее можно применить.
Да, так было, но это не оценка сиюминутного результата. Показалось, что перестали расти футболисты под моим началом, тогда надо делать какой-то вывод. Может быть, им нужен какой-то новый толчок или новые идеи, чтобы они выросли. Может, это позволило мне поменять схему и прийти с новыми идеями.
Отъезд в Минск после матча [с «Зенитом»] был изначально запланирован. Мы сразу после игры пообщались [с гендиректором ЦСКА] Романом Бабаевым, я сказал, что принимаю любое решение – привел доводы, почему так сделал, а вы принимаете решение.
После возвращения с Романом Юрьевичем [Бабаевым] и Евгением Ленноровичем [Гинером, президентом ЦСКА] мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно. Сказали: ты же остыл сейчас, как то говно, про которое сказал, а сейчас иди работать. За что я им, конечно, благодарен», – сообщил Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну на ютьюб-канале Nobel.
- 22 июня после разгрома от «Зенита» Виктор уехал в Минск, одну игру вместо него армейским клубом руководил старший тренер Сергей Овчинников.
- ЦСКА выиграл первый круг чемпионата России-2020/21 и опережает занимающий второе место «Зенит» на одно очко.