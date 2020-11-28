Младший сын бывшего нападающего и капитана «Зенита» Андрея Аршавина поступил в академию «Спартака».

Журналист Илья Казаков сообщил в телеграм-канале, что 8-летний Арсений будет заниматься в младшей группе.

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  • Арсений не живет с отцом – после развода родителей он проживает с матерью, телеведущей Юлией Барановской.
  • У Аршавина и Барановской есть еще один сын и дочь. Также дочь от Аршавина родила Алиса Казьмина, с которой экс-футболист вскоре развелся.

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