28 ноября «Зенит» и «Арсенал» открыли второй круг чемпионата России. Питерцы рассчитывали, что с новым отрезком прервется и серая форма – у них было лишь две победы в восьми последних матчах. Особенно вдохновляли результаты соперника – за 10 последних игр «Арсенал» победил лишь раз.

Портили настроение «Зениту» лишь травмы: из-за повреждений и дисквалификаций в Туле не сыграли Вендел, Караваев, Круговой, Ловрен, Оздоев, Ракицкий и Дуглас. Из-за этого четверку защитников составили Юрий Валентинович Жирков, Сутормин, Чистяков и Прохин.

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В таком сочетании петербуржцы не пропустили, но и не забили, что вывело из себя Сергея Семака. Особые претензии у него возникли к арбитру: после свистка на перерыв главный тренер «Зенита» долго общался с Евгением Кукуляком. Коуч добавил и после матча.

Потеряли обидные два очка второй выездной матч подряд. Там – судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки, когда нам не нужно этого делать.

В первом тайме «Зенит» действительно не реализовал несколько отличных моментов: например, Малком зачем-то отдал пас при выходе один на один, а Барриос промахнулся из шикарной позиции. Это не могло не нервировать Семака:

«Начали неплохо. Конечно, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать. Когда поле поехало, было много борьбы, в том числе и с газоном. Момент Барриоса? Или технически не получилось, или поле помешало. Убойная позиция была, жаль, что не смог попасть. Много моментов было не только у него, но и у Артема, и у Малкома».

Еще плохие новости для «Зенита»: травму получил Артем Дзюба. На последних минутах матча вернувший капитанскую повязку форвард попросил замену и покинул поле, держась за пах. Вместо него вышел Даниил Шамкин. Характер и степень серьезности травмы Дзюбы станут известны позже. Вероятно, он повредил приводящую мышцу.

«Зенит» набрал 32 очка и догнал ЦСКА на первом месте. Но у армейцев есть матч в запасе, как и у «Спартака», который проигрывает сине-бело-голубым три балла.

2 декабря «Зениту» предстоит матч в Бельгии: петербуржцы сразятся с «Брюгге» за место в Лиге Европы.

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