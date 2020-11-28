«Краснодар» продолжает стремительное падение: до выхода в группу Лиги чемпионов все было неплохо, после – команда развалилась. В 16-м туре РПЛ «быки» уступили «Химкам» – это поражение стало для южан седьмым в восьми последних матчах. В актив Мурад Мусаев может занести лишь тяжелую домашнюю победу над «Тамбовом» (1:0) с 14-го места.

В Химках «Краснодар» сыграл уже боевым составом: на поле вышли Классон, Кабелла, Вилена, Рамирес, Смольников, Вандерсон и Ари. Пропускали 16-й тур лишь Петров, Сорокин и Сафонов. Несмотря на высокое владение (76% против 24%), гости не перебили хозяев по ударам (7-7 и 4-2 в створ в пользу «Химок»). Сложно было сказать, что два месяца назад эти же команды сыграли 7:2.

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После игры не выдержали нервы у Мурада Мусаева: тренер вместе с футболистами побежал спорить с арбитрами. Сергей Иванов удалил коуча, и это не первый срыв Мусаева: в 6-м туре он получил красную после саркастических аплодисментов после встречи с «Ростовом».

Футбол – это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьей на личности и не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших игроков, а судья не дал нам завершить атаку. Он сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.

После игры Мусаев остыл.

«Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли матч – что может быть здесь быть положительного? Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. А так – проблема не в нем, проблема в нас», – сказал главный тренер «Краснодара».

Сколько еще продержится Мусаев на посту? Команда набрала лишь одно очко в четырех матчах ЛЧ, потерпела унизительное поражение в большинстве от «Севильи» и получила 0:4 от «Челси». В РПЛ тоже все плохо: после 16-го тура краснодарцы могут опуститься уже на 10-е место, уступая лидеру 11 очков.

Мусаев прав – никаких положительных эмоций у «Краснодара» нет. Лишь победа над печальным «Тамбовом» и ничья с «Ренном» имени Сафонова – 4 очка из 27 возможных. Правда, Василий Уткин уверен, что Мурад сохранит работу:

«Отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». Потому что в срочной отставке нет никакого смысла.

А дальше... А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, еще трое пытались. Между тем Мусаеву еще надо было свою команду в Лигу завести. Пройти через квалификацию – серьезное достижение, как-то вы про это забыли.

А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба – ставка вдолгую... С чего ж его выгонять? Как-то нелогично».

Юрий Газинский, «Краснодар» – «Севилья» Фото: Getty Images

Впереди у Мусаева пять ключевых матчей. Во-первых, битва с «Ренном» за Лигу Европы, которая может хоть как-то сгладить впечатление от провальной ЛЧ. Во-вторых, игры с «Ротором», «Локо» и «Уфой». Если «быки» вдруг зацепят максимум с аутсайдерами и прямым конкурентом, то все еще можно будет поправить после зимней паузы.

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