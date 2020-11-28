В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). В последних пяти матчах РПЛ петербуржцы набрали только пять очков. Это + неудачи сине-бело-голубых в ЛЧ породили слухи о возможном увольнении Сергея Семака.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду – я готов. Поймите, «Зенит» – моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал Петржела «Чемпионату».