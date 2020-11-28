В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). В последних пяти матчах РПЛ петербуржцы набрали только пять очков. Это + неудачи сине-бело-голубых в ЛЧ породили слухи о возможном увольнении Сергея Семака.

Экс-коуч «Зенит» Властимил Петржела, работавший в Санкт-Петербурге с 2003-го по 2006-й, не против вернуться в любимый клуб.

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«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду – я готов. Поймите, «Зенит» – моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал Петржела «Чемпионату».

  • В 2003 году Властимил привел «Зенит» к бронзовым медалям РПЛ.
  • «Зенит» набрал 32 очка и догнал ЦСКА на первом месте. Но у армейцев есть матч в запасе, как и у «Спартака», который проигрывает сине-бело-голубым три балла.
  • 2 декабря «Зениту» предстоит матч в Бельгии: петербуржцы сразятся с «Брюгге» за место в Лиге Европы.

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