В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). В последних пяти матчах РПЛ петербуржцы набрали только пять очков. Это + неудачи сине-бело-голубых в ЛЧ породили слухи о возможном увольнении Сергея Семака.
Экс-коуч «Зенит» Властимил Петржела, работавший в Санкт-Петербурге с 2003-го по 2006-й, не против вернуться в любимый клуб.
«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду – я готов. Поймите, «Зенит» – моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал Петржела «Чемпионату».
- В 2003 году Властимил привел «Зенит» к бронзовым медалям РПЛ.
- «Зенит» набрал 32 очка и догнал ЦСКА на первом месте. Но у армейцев есть матч в запасе, как и у «Спартака», который проигрывает сине-бело-голубым три балла.
- 2 декабря «Зениту» предстоит матч в Бельгии: петербуржцы сразятся с «Брюгге» за место в Лиге Европы.