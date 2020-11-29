Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА, который, в свою очередь, прокомментировал критику коуча в адрес нападающего Федора Чалова.

В ЦСКА заявили, что некоторые считают Черчесова физруком, а не тренером, и тот прокомментировал это в эфире «России 24».