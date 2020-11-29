Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА, который, в свою очередь, прокомментировал критику коуча в адрес нападающего Федора Чалова.

В ЦСКА заявили, что некоторые считают Черчесова физруком, а не тренером, и тот прокомментировал это в эфире «России 24».

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«Для вас слово физрук – это оскорбление?»

«Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем», – ответил Черчесов.

  • В последнем матче Лиги наций Россия разгромно проиграла Сербии (0:5).
  • Черчесов затем раскритиковал команду в интервью.

Черчесов ответил на все – об отставке, Сафонове и бездарном Заболотном

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