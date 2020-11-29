Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА, который, в свою очередь, прокомментировал критику коуча в адрес нападающего Федора Чалова.
В ЦСКА заявили, что некоторые считают Черчесова физруком, а не тренером, и тот прокомментировал это в эфире «России 24».
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«Для вас слово физрук – это оскорбление?»
«Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем», – ответил Черчесов.
- В последнем матче Лиги наций Россия разгромно проиграла Сербии (0:5).
- Черчесов затем раскритиковал команду в интервью.
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