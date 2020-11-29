16 декабря «Зенит» и «Спартак» сыграют в рамках 19-го тура чемпионата России и уйдут на зимнюю паузу. Матч станет одним из важнейших в гонке за тройку РПЛ. Александр Кокорин рассказал, насколько для него важно финишировать выше бывшего клуба.

«В моей карьере никогда такого не было, чтобы сразу две мелкие травмы. Это очень помешало. Почему так получилось? Можно много всяких вариантов придумать, не знаю почему. Бежишь, и оп – травма. Все может быть. Сейчас вроде все позади, хочется набрать форму и отыграть оставшийся отрезок.

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Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе. Но обыграть будет, конечно, приятно», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее Александр говорил, что хотел вернуться в «Зенит» из «Сочи», но клуб из Санкт-Петербурга отказался от него.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года.

В активе 29-летнего нападающего один мяч (с пенальти) и один ассист в девяти играх за красно-белых.

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