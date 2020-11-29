Спорный и жесткий эпизод произошел в матче 16-го тура чемпионата России между «Уралом и «Сочи». Уже на 40-й минуте Игорь Калинин прямой ногой воткнулся в голеностоп Антона Заболотного. Форвард сборной России упал с криками и долго не поднимался.

Арбитр Станислав Васильев показал Калинину желтую карточку, но получил сигнал от ВАР: помощники попросили рефери проверить эпизод на прямое удаление. Васильев сбегал к монитору, но, несмотря на просьбы и аргументы «Сочи», оставил решение в силе – только желтая карточка.

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Самое обидное для «Сочи» то, что вместо игры в большинстве с первой минуты, гости начали второй тайм вдесятером и без главного тренера. В компенсированное к первой половине времени Сергей Терехов в центре поля сорвал контратаку «Урала» и получил вторую желтую. Первую он словил на 20-й минуте за разговоры.

На этом проблемы «барсов» не закончились: Владимир Федотов не хотел покидать поле вместе с командой и дожидался Васильева. Главный тренер «Сочи» сначала сверлил рефери взглядом, потом крикнул что-то нецензурное и продолжил ругаться, когда арбитр его игнорировал. Терпение Васильева лопнуло, и он показал Федотову красную карточку.

Это далеко не первое удаление тренера «Сочи»: в 2019-м он поучаствовал в массовой драке на игре с «Крыльями Советов», а в сентябре 2020-го словил удаление за споры с Сергеем Карасевым.

В меньшинстве «Сочи» не удержал ничью и пропустил решающий мяч на 86-й минуте.

С Заболотным все нормально – он доиграл матч до конца. Всего у форварда сборной России 3 мяча в 15 матчах РПЛ.

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