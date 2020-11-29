В матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Ротор» – 2:0. Победу красно-белым принесли точные удары Александра Кокорина (с пенальти) и Самуэля Жиго.

Но победа далась спартаковцам сложно: если в первом тайме они владели преимуществом, то после перерыва «Ротор» был максимально опасен. Волгоградцы создали несколько отличных моментов и вполне могли увести из Москвы ничью.

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Но самое удивительное не это, а выход Ильи Кутепова в атаку. Защитник должен был заменить Георгия Джикию, который получил травму. Два раза капитана уводили с поля врачи, а Кутепов переодевался, но дважды остался на скамейке.

Он все же вышел на 89-й минуте, но заменил не Джикию, а Джордана Ларссона. Многие предположили, что Доменико Тедеско перестроит оборону и выдвинет вперед Виктора Мозеса. Но Кутепов уверенно побежал в атаку, сразу создал неплохой момент и оставшиеся 6-7 минут провел впереди.

Это было связано с желанием Тедеско зацепиться за верховые мячи у штрафной «Ротора». Кутепов – один из самых высоких игроков клуба (191 см) и не уступает Александру Соболеву, но форвард перенес операцию и не может помочь команде.

«Будем ли и дальше так использовать Кутепова? Почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева.

У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанн в «Боруссии» такой, Левандовский в «Баварии», Де Йонг в «Севилье». Кутепов – одна из опций. Сегодня он хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти удалось забить», – приводит слова Тедеско после матча «Чемпионат» и «СЭ».

Победа над «Ротором» помогла «Спартаку» набрать 32 очка и догнать на первом месте «Зенит» и ЦСКА.

В РПЛ-2020/21 Кутепов провел 5 матчей.

Последний раз 27-летний защитник забивал в РПЛ в сезоне-2017/18.

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