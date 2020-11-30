Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в шутливой форме высказался о зачислении 8-летнего сына Арсения в академию «Спартака».
«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова (новый спортивный директор красно-белых – Eurosport.ru)», – заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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Сын Аршавина зачислен в академию «Спартака»
- Арсений – сын Аршавина от первого брака с телеведущей Юлией Барановской.
- Андрей завершил карьеру в 2018 году и сейчас работает директором департамента развития молодежного футбола в «Зените».
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