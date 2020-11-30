«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова (новый спортивный директор красно-белых – Eurosport.ru)», – заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».