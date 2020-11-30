Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц предупредил «Спартак», что москвичам перестанут давать пенальти за нырки нападающих. Такой была реакция после матча 16-го тура против «Ротора».

«Если Ларссон и дальше будет продолжать так нырять в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли поставият 11-метровые…

Чемпионат России «Начнем разваливать «Спартак» с низов». Аршавин – о сыне в академии красно-белых 5 ЧАСОВ НАЗАД

Симулировали ли Ларссон и Понсе? На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он ровно его отсудил», – цитирует Хачатурянца «СЭ».

«Спартак» победил «Ротор» 2:0, победный мяч с пенальти забил Александр Кокорин.

В 16 турах красно-белые 6 раз били 11-метровые и реализовали 5 из них.

Чемпионат России Кутепов сыграл в «Спартаке» нападающего. Тедеско сравнил его с Холанном и Левандовским 17 ЧАСОВ НАЗАД