По данным Metaratings , руководство железнодорожников уже приняло принципиальное решение относительно будущего функционера. Сообщается, что он будет освобожден от обязанностей по итогам заключительного заседания совета директоров в 2020 году.

Российские клубы в пятый раз подряд не вышли в плей-офф ЛЧ

Один из кандидатов на место Кикнадзе – гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, который также в ближайшее время будет освобожден от должности. По мнению источника, именно менеджер красно-белых будет прорабатывать зимнюю трансферную кампанию в «Локо».