Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе может покинуть должность в начале 2021 года.
По данным Metaratings, руководство железнодорожников уже приняло принципиальное решение относительно будущего функционера. Сообщается, что он будет освобожден от обязанностей по итогам заключительного заседания совета директоров в 2020 году.
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Один из кандидатов на место Кикнадзе – гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, который также в ближайшее время будет освобожден от должности. По мнению источника, именно менеджер красно-белых будет прорабатывать зимнюю трансферную кампанию в «Локо».
- «Локомотив» после 16 туров занимает 7-е место в Тинькофф РПЛ, отставая от трио лидеров на 7 очков.
- Москвичи набрали 3 очка на групповом этапе ЛЧ, но занимают последнее место в квартете.
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