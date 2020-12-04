У полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков скончался отец.

Факт смерти Андрея Миранчука подтвердили «Комсомольской правде» в администрации Петровского сельского поселения Славянского района. Сообщается, что Миранчук-старший умер после продолжительной болезни при крайне высокой температуре.

Футбол 2 футболиста сборной России заразились COVID-19. Оба играют в Европе 27/11/2020 В 20:09

«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», – сказал собеседник издания.

Алексей Миранчук выложил фото с братом и отцом. «Просто подумал о тебе, и остановилось сердце... Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда», – написал футболист.

Алексей Миранчук играет в итальянской «Аталанте», Антон – в «Локомотиве».

Братья родились в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Чемпионат Италии Гендир «Аталанты» рассказал, как Гасперини относится к Миранчуку 22/11/2020 В 11:36