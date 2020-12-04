«Конечно, график сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».