Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на тяжелый график команды в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Урала».
«Конечно, график сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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- За тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» закрепился на последнем месте без единой победы.
- Матч против «Урала» состоится 5 декабря в 19:00 по московскому времени.
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