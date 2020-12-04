«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», – ответил Калиниченко в твиттере Евгению Кафельникову.

Один из пользователей попросил Максима обосновать слова статистикой, но бывший футболист ответил: «А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это мое, достаточно субъективное, мнение. Мериться величием – это не ко мне», – добавил Калиниченко.