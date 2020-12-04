Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал украинско-русское противостояние в футболе.

«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», – ответил Калиниченко в твиттере Евгению Кафельникову.

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Один из пользователей попросил Максима обосновать слова статистикой, но бывший футболист ответил: «А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это мое, достаточно субъективное, мнение. Мериться величием – это не ко мне», – добавил Калиниченко.

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  • Калиниченко играл за «Спартак» с 2000-го по 2008-й.
  • Максим выиграл с красно-белыми два золота РПЛ и Кубок России.
  • Со сборной Украины Калиниченко вышел в четвертьфинал ЧМ-2006.
  • Сейчас 41-летний украинец работает в тренерском штабе клуба ПФЛ «Родина».

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