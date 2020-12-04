«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника «Штутгарта» Николаса Гонсалеса. Услуги аргентинца сине-бело-голубым предложили посредники.

«Штутгарт» готов расстаться с Гонсалесом. Правда, у итальянских клубов агенты просят 10-12 млн евро, а у русского – 20-22 млн евро. Metaratings отмечает, что футболист рассчитывает на контракт на 4-5 лет с зарплатой 2 млн евро.

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  • Гонсалес – воспитанник «Архентинос Хуниорс», откуда в 2018 году он перешел в «Штутгарт» за 8,5 млн евро.
  • Его контракт истекает летом 2024 года.

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