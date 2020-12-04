«Штутгарт» готов расстаться с Гонсалесом. Правда, у итальянских клубов агенты просят 10-12 млн евро, а у русского – 20-22 млн евро. Metaratings отмечает, что футболист рассчитывает на контракт на 4-5 лет с зарплатой 2 млн евро.