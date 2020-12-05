– Все. Но смотря в каких странах – футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу – нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции. Я уезжал в «Севилью» из «Зенита», где меня все устраивало, доказывать самому себе, что я игрок. А в аренду в «Цюрих» вообще уходил бесплатно, отказавшись от денег «Зенита», который иначе меня не отпускал. Здесь у каждого свой выбор. И для кого-то главное – цифры в контракте. Словом, основания отъезда бывают разные. Скажем, Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание.