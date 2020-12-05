Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, тренирующий «Томь», заявил, что весь состав петербургского клуба мог бы заиграть в Европе. Также он отметил талант форварда Артема Дзюбы.
– Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?
– Все. Но смотря в каких странах – футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу – нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции. Я уезжал в «Севилью» из «Зенита», где меня все устраивало, доказывать самому себе, что я игрок. А в аренду в «Цюрих» вообще уходил бесплатно, отказавшись от денег «Зенита», который иначе меня не отпускал. Здесь у каждого свой выбор. И для кого-то главное – цифры в контракте. Словом, основания отъезда бывают разные. Скажем, Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание.
– Минувшей весной вы назвали Еременко, Дзюбу и Бакаева лучшими игроками премьер-лиги. А сейчас, на экваторе сезона, какие-то изменения в эту тройку внесете?
– По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть. Вторым назову лидера ЦСКА Влашича – тонкого, разностороннего хавбека. А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват – лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется – он форвард от бога! Так что пусть по-братски делят третье место, – цитирует 38-летнего Кержакова «Спорт-Экспресс».
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея одинаково очков с ЦСКА и «Спартаком». В групповом этапе ЛЧ команда безальтернативно занимает последнее место.
- «Томь» Кержакова идет на предпоследнем 21-м месте в ФНЛ.