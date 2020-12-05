Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года. В голосовании приняло участие 100 представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов и журналистов. 40 из них поставили Дивеева на первое место.

В итоге Игорь набрал 370 голосов. Второе место у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина (255), третье – у защитника «Динамо» Романа Евгеньева (204). В пятерку вошли Константин Марадишвили из ЦСКА (176) и Данил Глебов из «Ростова» (144).

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Вся пятерка – игроки молодежной сборной России, которая добыла путевку в финальную часть Евро.

В активе Дивеева 2 матча за сборную России: 2 ноября он сыграл в товарищеском матче против Молдавии, а 13 ноября провел встречу с Сербией в Лиге наций.

21-летний защитник оформил 1+1 в 12 матчах РПЛ-2020/21.

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