В матче 17-го тура чемпионата России встречались «Локомотив» и «Рубин». Железнодорожники победили со счетом 3:1 и продлили страдания казанцев: у команды Леонида Слуцкого четыре поражения в пяти последних матчах.

Хотя все начиналось для гостей очень хорошо: Хван Инпом забил дальним ударом. Сначала показалось, что Маринато Гилерме смутил рикошет, но нет – вратарь сборной России допустил грубую ошибку.

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Чтобы бразильцу было не так обидно, его поддержал экс-вратарь «Локомотива» Никита Медведев. Голкипер «Рубина» в простой ситуации выпустил мяч из рук и подарил красно-зеленым ответный мяч.

И это не последняя ошибка Медведева в матче – на 68-й минуте он неудачно сыграл на выходе, въехал в соперника и привез пенальти.

Еще одним антигероем встречи стал Иван Игнатьев. Первую желтую карточку он получил на 23-й минуте, вторую – уже на 47-й. Это взбесило Леонида Слуцкого, который в перерыве призывал форварда играть аккуратнее.

«Когда у тебя есть желтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил? Тоже вариант», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Этот момент напомнил конфликт между Марио Балотелли и Жозе Моуринью: тогда португальский коуч весь перерыв призывал форварда не фолить, но итальянец заработал удаление в самом начале второго тайма.

Эта победа стала для «Локомотива» лишь второй в 11 последних матчах.

Железнодорожники проигрывают лидирующему «Спартаку» 7 очков, «Рубин» – 11.

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