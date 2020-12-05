В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» принимал «Урал». Несмотря на плохую форму сине-бело-голубых, вряд ли кто-то рассчитывал на борьбу. Все из-за страшной статистики екатеринбуржцев в играх с «Зенитом»: в 10 последних очных матчах черно-оранжевые зацепили всего два очка.

Так и получилось – уже к 30-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. Итоговый разгром 5:1 тоже не удивил: в трех последних матчах в Санкт-Петербурге «Урал» получил 3:16.

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Хет-триком в составе «Зенита» отметился Сердар Азмун, еще он записал на счет один ассист. По голу забили Артем Дзюба (с пенальти) и Дуглас Сантос.

«Зенит» набрал 35 очков и догнал «Спартак» на первом месте.

Сине-бело-голубые ни разу не теряли очки дома в играх с «Уралом».

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