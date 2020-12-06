Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился с пенальти в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1). Этот гол стал для форварда 188-м в карьере.

По этому показателю Дзюба обошел экс-форварда «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, у которого 187 мячей. Артем вышел на четвертое место в клубе Григория Федотова – списке лучших отечественных бомбардиров за всю историю.