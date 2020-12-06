Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился с пенальти в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1). Этот гол стал для форварда 188-м в карьере.
По этому показателю Дзюба обошел экс-форварда «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, у которого 187 мячей. Артем вышел на четвертое место в клубе Григория Федотова – списке лучших отечественных бомбардиров за всю историю.
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- Дзюба уступает только Александру Кержакову, Олегу Протасову и Олегу Блохину.
- Чтобы подвинуть в клубе Кержакова, Артему нужно забить еще 38 мячей.
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