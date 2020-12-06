Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси во время стрима пожаловался на карьеру в «Зените» и заявил, что был бы рад вернуться в «Ривер Плейт».

«Если серьезно, я скучаю по «Ривер Плейт», по игре нападающим. Прошло три года, а я играю на этой дерьмовой позиции (в «Зените» Себ действует на левом фланге атаки – Eurosport.ru). Я устал от этого и готов вернуться в любой момент», – цитирует Дриусси аргентинский канал TyC Sports.