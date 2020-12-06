Спорный эпизод произошел в матче 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». На 73-й минуте уфимец Дмитрий Сысуев вырвался вперед и прокинул мяч мимо вратаря, который выбежал из штрафной. Егор Бабурин понял, что соперник остается один перед пустыми воротами, и схватил Сысуева за футболку.

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Это было очень похоже на фол последней надежды и красную карточку, но нет – Евгений Кукляк после просмотра ВАР не показал голкиперу даже желтой карточки. Вы согласны с этим решением арбитра?

ЭПИЗОД С БАБУРИНЫМ. ЧТО ЭТО БЫЛО? Не фол На желтую Конечно, красная

Матч завершился победой «Уфы» – 1:0. Полный обзор матча вы можете посмотреть тут, а момент с падением Сысуева начнется с отметки 4:43.

«Уфа» одержала 2 победы подряд, набрала 13 очков и покинула зону прямого вылета.

«Ростов» проиграл сразу после побед на «Спартаком» и «Динамо». Команда Валерия Карпина занимает четвертое место и уступает лидеру 6 очков.

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