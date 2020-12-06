У «Тамбова» большие финансовые проблемы, и это может привести к снятию «волков» с чемпионата России после зимней паузы. Долги по зарплате вынудили нескольких футболистов бойкотировать матч против «Спартака»: часть игроков осталась на скамейке запасных и не вышла на поле.

Но, по информации Metaratings, руководство РПЛ во главе с Сергеем Прядкиным не допустит снятия «Тамбова». У руководства лиги есть экстренный вариант спасения клуба.

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А вот реакция на задолженности клуба спортивного директора «волков» Павла Худякова.

«Это жизненная история. Есть футболисты, и перед ними были озвучены некие обязательства. Но никто их не выполнил, и три недели назад парни сказали мне: «Если не будет каких-то движений со стороны области, то мы не выйдем на матч против «Спартака».

Ну а как они должны были играть? За все это время с ними никто даже не попытался выйти на связь. Игроки каждый день меня спрашивали на протяжении всей недели: «Павел Борисович, какая ситуация?», – а я отвечал – «Никакая».

«Тамбов» Фото: Getty Images

Все зависит от руководства нашего региона. Другого варианта выйти из кризиса, чем выполнение своих обещаний – нет. Мы бы не заявились на этот сезон, если бы с самого начала нам четко сказали – возможности для выступления клуба в Премьер-лиге у вас нет и не будет.

Но клуб получил гарантии. Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области заверил нас, что все будет хорошо. Ребята ходили на встречу с губернатором перед последним туром прошлого сезона с ЦСКА, где им также пообещали, что никаких проблем не возникнет.

Поэтому мы и играем в РПЛ. Но если от руководства области все также не будет никакой реакции, то, конечно, мы снимемся с чемпионата. Другого выхода у нас просто нет. С такой кучей долгов я не знаю, как жить дальше», – приводит слова Худякова телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова.

«Тамбов» проиграл в пяти последних матчах РПЛ с общим счетом 2:13.

У «волков» осталось 12 очков – клуб упал в зону вылета на 15-е место.

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