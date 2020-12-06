В 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Химками» – 2:2. На голы Николы Влашича и Ильи Шкурина гости ответили точными ударами Ильи Кухарчука и Резиуана Мирзова. Самым ярким оказалось празднование Мирзова: полузащитник, арендованный у «Спартака», изобразил ромб.