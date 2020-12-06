В 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Химками» – 2:2. На голы Николы Влашича и Ильи Шкурина гости ответили точными ударами Ильи Кухарчука и Резиуана Мирзова. Самым ярким оказалось празднование Мирзова: полузащитник, арендованный у «Спартака», изобразил ромб.
Это, конечно, заметили на «Открытие Арене». «Агент Мирз. Миссия выполнена», – обрадовался спартаковский твиттер.
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- В семи матчах за «Химки» Мирзов забил четыре мяча.
- В последних шести матчах подмосковный клуб набрал 13 очков из 18 возможных.
- ЦСКА набрал 33 очка и отстал от лидирующих «Спартака» и «Зенита».
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