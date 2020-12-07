Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что слова аргентинца об «игре на дерьмовой позиции» были неверно восприняты. Комментарий игрока приводит портал TyC Sports со ссылкой на прямой эфир аргентинца. Дриусси рассказал, что он страдает в «Зените» и хочет покинуть клуб. Естественно, спустя несколько дней выясняется, что мы все всё не так поняли.

«Думаю, в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас. На данный момент Дриусси на сто процентов сконцентрирован на «Зените», – сказал агент «Евро-футболу».

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Еще в 2019 году Дриусси в интервью аргентинскому Radio Mitre назвал переход в РПЛ ошибкой. Но тогда его слова действительно вырвали из контекста и не так поняли.

В «Зените» Дриусси играет на позиции атакующего полузащитника, вингера. Воспитанник «Ривер Плейт» перешел в «Зенит» в июле 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 14 матчей, забил один гол. Вместе с командой Дриусси дважды стал чемпионом России и по разу обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Контракт Дриусси с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

Зимой 2019-го года аргентинец вел переговоры с клубом «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхем, однако «Зенит» не отпустил игрока.

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