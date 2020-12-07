«Спартак» поздравил бывшего защитника «Челси» и сборной Англии с 40-летием.

– С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, – говорится в сообщении.

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В 2018 году англичанин был близок к переходу в «Спартак», даже приезжал на матч команды, однако в последний момент трансфер сорвался. Позже выяснилось, что вмешались семейные обстоятельства. Дочь Терри не хотела уезжать из Англии.

  • Спустя месяц после этого Терри завершил спортивную карьеру.
  • Сейчас Джон один из претендентов на должность главного тренер «Дерби Каунти».

Объяснение, почему Терри не перешел в «Спартак»
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