– С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, – говорится в сообщении.

В 2018 году англичанин был близок к переходу в «Спартак», даже приезжал на матч команды, однако в последний момент трансфер сорвался. Позже выяснилось, что вмешались семейные обстоятельства. Дочь Терри не хотела уезжать из Англии.