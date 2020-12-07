Экс-вингер «Реала» Хесе, сейчас выступающий за «ПСЖ», может зимой перебраться в «Краснодар».

По данным журналиста Джузеппе Кирано, 27-летний испанец недоволен положением в парижском клубе и намерен разорвать контракт. В таком случае он присоединится к «быкам» на правах свободного агента.