Экс-вингер «Реала» Хесе, сейчас выступающий за «ПСЖ», может зимой перебраться в «Краснодар».
По данным журналиста Джузеппе Кирано, 27-летний испанец недоволен положением в парижском клубе и намерен разорвать контракт. В таком случае он присоединится к «быкам» на правах свободного агента.
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- Хесе – двукратный победитель Лиги чемпионов и чемпион Испании в составе «Реала».
- После перехода в «ПСЖ» испанец четырежды уходил в аренду.
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