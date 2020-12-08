Спортивный журналист Илья Казаков сообщил о необычной рокировке, которая произошла в «Спартаке» – и речь не о составе команды.
Казаков написал в телеграме-канале, что руководство «Спартака» передало служебную машину генерального директора Шамиля Газизова главному тренеру Доменико Тедеско. Газизов будет ездить на автомобиле Nissan Qashqai, которым ранее пользовался Тедеско.
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Тедеско позитивно отнесся к уходу Газизова (Metaratings)
- Статус Газизова в «Спартаке» до сих пор неясен – возможно, в ближайшее время он покинет клуб.
- Газизов заступил на должность гендира в июле 2020 года. Сообщалось, что одна из причин возможного ухода – недовольство назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора.
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