Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, имеющий бразильское происхождение, затронул темы политики и перехода в другой клуб РПЛ.

О политике

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– Русские звезды – это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей – лучший вечер. Так что если я с кем-то столкнусь из российских знаменитостей, я узнаю только одного из них – Путина.

В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел – голосовал бы за Путина. Я же говорю – больше никого не знаю!

О «Зените»

– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры, – заявил 30-летний Фернандес в интервью «Комсомольской правде».

Фернандес получил гражданство России летом 2016 года.

В составе новой сборной он отыграл на ЧМ-2018 и до сих пор вызывается в национальную команду.

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