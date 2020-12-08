Следствие выявило хищение средств при установке на арене системы видеонаблюдения. В роли субподрядчика выступало ООО «Группа компаний «Охрана», учредитель которого, предприниматель Алексей Кобыща, находится в розыске. Организация заказала оборудование у немецкого производителя, а затем осуществила несколько фиктивных сделок через знакомых посредников.

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«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – цитирует Бастрыкина «Р-Спорт».