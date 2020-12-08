Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подвел итоги расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена», на котором «Зенит» проводит домашние матчи.
Следствие выявило хищение средств при установке на арене системы видеонаблюдения. В роли субподрядчика выступало ООО «Группа компаний «Охрана», учредитель которого, предприниматель Алексей Кобыща, находится в розыске. Организация заказала оборудование у немецкого производителя, а затем осуществила несколько фиктивных сделок через знакомых посредников.
«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – цитирует Бастрыкина «Р-Спорт».
- Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, но первый матч состоялся только в апреле 2017-го.
- Также ранее были выявлены хищения со стороны куратора стройки Марата Оганесяна и субподрядчика, который занимался изготовлением свай.