«Зенит» проводит самую кошмарную осень за последние 10 лет. Без внятной игры и какой бы то ни было стратегии питерцы приземлились на четвертом месте в групповом этапе Лиги чемпионов. И еще непонятно, что больше бесит: унылый футбол «Зенита» или комментарии Сергея Семака. Тренер винит в провале слабую селекцию, тяжелый график, травмы лидеров-легионеров, но только не себя.

Кроме позора на поле, еще тренером недовольны и игроки. Дзюба загасил Богданыча сразу после матча с «Лацио», Дриусси на стриме пожаловался, что три года играет на ненавидимой позиции и готов хоть сейчас слинять в «Ривер Плейт». Очевидно, что Семак не останется в «Зените» надолго. Коуча нужно выставлять, а на его место приглашать такого специалиста, который вышвырнет весь балласт и создаст основу для новой команды. Таким спецом может стать Властимил Петржела.

Лига чемпионов УЕФА Петржела снова наехал на Семака перед матчем ЛЧ 02/12/2020 В 17:19

Чех активно комментирует заплыв «сине-бело-голубых» в главном еврокубке. Он явно в шоке от такой игры его бывшей команды: Власта мочит Семака и жалуется, что друзья смеются над ним. А еще после первого поражения от «Брюгге» он предсказал питерцам четвертое место. «Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», – сокрушался Петржела после второй игры с бельгийцами.

Бывший тренер «Зенита» часто говорит о том, что «Зенит» – его любимая команда, и готов возглавить ее в любой момент. Правда, 67-летний коуч нигде не работал уже два года, а из последнего клуба, «Фастава», его выставили через пару месяцев после назначения. Нынешнему «Зениту» точно не поможет въедливый гик, находящийся в игре каждую секунду. А вот эмоциональный Власта может отлично зайти в Питер и навести порядок в команде.

Петржела предельно мотивирован на эту работу и желает исправить «Зенит». А его заряженность и взгляд со стороны помогут прочистить состав, сменить стратегию и вдохновить футболистов. Игроки наверняка даже обрадуются смене тренера на куда более живого чеха с огромным авторитетом в Санкт-Петербурге. Допустим, что Власту поставят зимой – этот ход придаст «Зениту» свежесть. Концовка сезона при таком сценарии может единолично остаться за питерцами.

Властимил Петржела Фото: Imago

Властимил наблюдает за командой совершенно из другой реальности и ему абсолютно плевать на заслуги футболистов и их стоимость. Например, чех осуждал тренера за раннее возвращение Дзюбе капитанской повязки. «Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Артему. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла», – сказал Власта «Чемпионату». Смотря на происходящее с другим менталитетом, он сможет вышвырнуть всех недовольных и оставить действительно нужных игроков.

Годы работы Петржелы в «Зените» фанаты вспоминают с особой теплотой на сердце благодаря прорыву молодых футболистов. Аршавин, Кержаков, Денисов и Быстров влетели в ростер «сине-бело-голубых» вместе с чешским тренером, который не побоялся довериться талантам. Эти игроки стали основой не только для «Зенита», но и для сборной России. Сейчас в команде тоже есть несколько проспектов: Мусаев, Прохин, Шамкин могли бы уже получать практику не только в ПФЛ. На троих они имеют 194 сыгранные минуты в РПЛ. Семак немного подпустил их к ЛЧ, в которой уже ничего не исправить, а вот в важнейших матчах чемпионата он боится доверять молодым. Власта мог бы это исправить.

Властимил Петржела Фото: Imago

Разумеется, Петржела – точно не вариант на сезоны вперед. Чех может стать идеальным промежуточным тренером: принять на себя окружающий «Зенит» негатив, успокоить игроков и наладить игру. Создав благоприятную обстановку для следующего коуча, Власта уйдет из команды, с которой уже должен связаться более скилловый спец.

Похожее решение принял много лет назад Роман Абрамович, пригласивший в «Челси» Гуса Хиддинка. Голландец дважды спасал «синих»: он спас сезон-2008/09 после чудачеств Сколари, забрал Кубок Англии и прошел в полуфинал ЛЧ, в котором только судья помешал лондонцам. А в розыгрыше-2015/16 Хиддинк подменил утратившего авторитет в команде Моуринью. В обоих случаях сменщики Хиддинка сходу забирали АПЛ. Петржела может прекрасно справиться с этой ролью в «Зените».

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