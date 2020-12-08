Московский «Спартак» разорвал трудовые отношения с генеральным директором Шамилем Газизовым.
«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах. Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.
Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов – от академии до основы – будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», – говорится в заявилении на официальном сайте клуба.
- Газизов проработал в «Спартаке» 5 месяцев – он был назначен на должность 8 июля 2020 года.
- «Спартак» делит первое место в чемпионате России с «Зенитом», набрав 35 очков после 17 матчей.