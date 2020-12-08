Московский «Спартак» своебразно отреагировал на отставку спортивного директора Шамиля Газизова.
Красно-белые запостили в твиттере гифку с дедом из Симпсонов, который заходит в бордель и тут же выходит из него.
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⚡️«Спартак» уволил Газизова
Под постом набралось достаточно негативных комментариев. Люди не поняли поведение клуба по отношению к своему бывшему работнику.
«Серьезно?? Не сразу поверил, что это оф. аккаунт», «Ну вы и клоуны...», «Какой бы ни был Газизов, но это днище», – наиболее популярные реакции.
- Газизов проработал в «Спартаке» 5 месяцев – он был назначен на должность 8 июля 2020 года.
- «Спартак» делит первое место в чемпионате России с «Зенитом», набрав 35 очков после 17 матчей.
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