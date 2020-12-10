Следующие домашние матчи «Зенита» пройдут при ограниченном числе зрителей – под ограничение попадают игры против «Динамо» и, вероятно, «Спартака».

«Спорт-Экспресс» сообщает, что на матч 18 тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» допустят примерно 1700 зрителей, которые имеют сезонные ВИП-абоненты. Скорее всего, то же самое касается встречи со «Спартаком» в рамках 19 тура, хотя «Зенит» пытается добиться увеличения квоты.