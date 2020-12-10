Следующие домашние матчи «Зенита» пройдут при ограниченном числе зрителей – под ограничение попадают игры против «Динамо» и, вероятно, «Спартака».
«Спорт-Экспресс» сообщает, что на матч 18 тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» допустят примерно 1700 зрителей, которые имеют сезонные ВИП-абоненты. Скорее всего, то же самое касается встречи со «Спартаком» в рамках 19 тура, хотя «Зенит» пытается добиться увеличения квоты.
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- «Зенит» и «Динамо» сыграют 12 декабря, «Спартак» приедет 16 числа.
- После 17 туров «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
- В предыдущем туре сине-бело-голубые принимали «Урал» с 1700 болельщиками на трибунах и выиграли со счетом 5:1.
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