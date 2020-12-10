Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал о причинах увольнения Шамиля Газизова с должности гендиректора «Спартака».

«Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в «Спартаке» виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повел себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу».

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Почему Газизова взяли? Потому что «Спартак» за прошлый сезон более миллиарда рублей заплатил агентам. Ну это вопрос. Газизов сказал: «Зачем вообще такие деньги платить? Я все восстановлю, и вся игра агентов уйдет». Газизову за расторжение должны отдать около трех миллионов евро, и он их возьмет. Но зачем это делает «Спартак»?

К Газизову пришел Попов и говорит: «Вы должны меня назначить спортивным директором». Он ответил: «Как!? Я вас не знаю. И зачем? Кто вас прислал?» Тот назвал имя, но я его произносить не буду. Газизов возразил: «Идите и там устраивайтесь! Вы что, мою подпись забираете?» Попов – ему: «Вы будете подписывать». Газизов – Попову: «Я буду подписывать, а вы будете делать? Во что же я превращусь?» Газизов же бизнесмен. Понимаете? Его не обмануть, не объехать на кривой. Он встал принципиально», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Спартак» объявил об уходе Газизова 8 декабря. О его назначении было объявлено 8 июля.

Главной причиной увольнения, по неофициальной информации, является провальная трансферная кампания «Спартака».

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