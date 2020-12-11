Аида Уразбахтина, девушка футболиста «Локомотива» Владислава Игнатьева, призналась, что имела лесбийский опыт.
«Секс с девушкой – это лучше, чем с парнем?» – спросили у Аиды в инстаграме.
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«Это было давно и по молодости. Просто я авантюристка еще та. Люблю все попробовать. Один раз живем. Я люблю своего мужчину и о девушках не думаю», – ответила Уразбахтина.
- Уразбахтина – участница шестого сезона шоу «Холостяк». Ради нее Игнатьев развелся с женой, трехлетний сын остался с ним.
- 33-летний Игнатьев в составе «Локомотива» стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок России. Привлекался в национальную сборную.
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