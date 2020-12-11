«Секс с девушкой – это лучше, чем с парнем?» – спросили у Аиды в инстаграме.

«Это было давно и по молодости. Просто я авантюристка еще та. Люблю все попробовать. Один раз живем. Я люблю своего мужчину и о девушках не думаю», – ответила Уразбахтина.